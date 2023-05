Més per Menorca es compromet a reduir les llistes d’espera amb dos nous metges per a cada centre de salut de l'illa

L’atenció primària està saturada i les llistes d’espera del sistema de salut són massa llargues. A les Illes Balears, la demora mitjana per tenir cita amb l’especialista és de 70 dies. Aquesta xifra és més alta a Menorca, on la mitjana arriba als 87 dies. Per la seva banda, l’espera mitjana a les Illes Balears per a una intervenció quirúrgica és de 134 dies dies.

Les Illes Balears són la comunitat autònoma amb menor proporció de metges a l’atenció primària, amb 0,6 metges d’atenció primària per cada mil habitants. Aquesta és una xifra molt baixa si la comparam amb altres països europeus com ara Holanda que té 1,78 per cada mil habitants.

Per tot això, aquest dimarts els candidats de Més per Menorca s’han reunit davant el Centre Canal Salt de Ciutadella per a denunciar aquesta situació i exposar les seves propostes per millorar-la.

El candidat de Més per Menorca al Parlament, Josep Castells, s’ha compromès a «fer que el Govern doti adequadament de personal d’atenció primària els centres de salut, com ara, pediatres, comares, personal d’infermeria o metges de família i incrementarem el temps per visita que pot destinar cada metge als seus pacients».

El candidat menorquinista ha explicat que per a aconseguir-ho ampliaran les plantilles de tots els centres de salut de Menorca «amb la contractació de dos nous metges a cada centre de salut».

Castells ha destacat que un altre dels objectius és «fer una sanitat més humana i més propera al pacient, per això, exigirem acabar amb les cites telefòniques, i facilitarem l’accés a la cita prèvia».

Per la seva banda, la número 2 de la candidatura al Parlament, Joana Gomila, ha fet incís en la necessitat de fer «una sanitat més humana, més propera al pacient». En aquest sentit, la candidata menorquinista ha afirmat que «exigirem acabar amb les cites telefòniques, i facilitarem l’accés a la cita prèvia».

Castells ha exposat la dificultat per trobar metges afirmant que «els metges de l’Estat espanyol són els més mal pagats de tota Europa». El candidat menorquinista també s’ha compromès a millorar els salaris i les condicions laborals dels metges i del personal sanitari.

Finalment, Josep Castells ha sentenciat que la salut «no pot portar coa» i ha acabat dient que «volem una sanitat de primera sense llistes d’espera».