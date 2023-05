Marga Prohens, primera diputada candidata a les autonòmiques que deixa el Congrés espanyol

La presidenta del PP de les Balears, Marga Prohens, s'ha convertit aquest dilluns en la primera diputada que concorre a les eleccions autonòmiques del proper 28 de maig que deixa el seu escó al Congrés espanyol, per a centrar-se en la candidatura a la Presidència de les Illes.

La llei impedeix compaginar un escó al Congrés amb un altre en una assemblea regional, però els aspirants a aconseguir una acta autonòmica el proper mes de maig poden mantenir el seu lloc al Congrés fins que prenguin possessió del seu nou escó, si ho aconsegueixen. No hi ha cap incompatibilitat legal en el cas dels regidors, que sí que poden ser alhora diputats.

Prohens ha optat per deixar la seva tasca a Madrid abans fins i tot de l'inici de la campanya electoral, que comença aquest dijous, però ella no és l'única persona amb escó al Congrés que concorre a les autonòmiques. En la mateixa situació hi ha una dels seus contrincants a la cursa per la Presidència de les Balears, l'aspirant d'Unides Podem, Antonia Jover.

Oramas i Baldoví

També hi ha una candidata autonòmica de l'arxipèlag canari, la diputada de Coalició Canària, Ana Oramas, que encapçala la llista de la seva formació per Tenerife i deixarà el Congrés on ha ocupat un escó de manera continuada des del 2004.

Per la seva banda, el diputat de Compromís, Joan Baldoví, que porta al Congrés des del 2011, és candidat a la Presidència del País Valencià i haurà de posar fi a la seva carrera com a diputat com a molt tard en vigílies que es constitueixin les noves Corts Valencianes.