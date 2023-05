El Pi reclama la creació de la Policia Autonòmica i proposa instal·lar càmeres de videovigilància a Ciutat

El candidat d'El Pi-Proposta per les Illes Balears al Govern, Josep Melià, ha reclamat la creació d'una Policia Autonòmica «així com està previst a l'Estatut d'Autonomia». Melià ha defensat que amb la creació d'aquest cos es podrien pal·liar la falta d'efectius de Guàrdia Civil i de Policia Nacional i l'augment de la inseguretat a les Illes».

«Creim que hi ha una sensació d'inseguretat, no només per delinqüència, sinó per incivisme, i cal implantar mesures per eliminar aquesta situació», ha explicat el candidat al Govern.

Melià ha assegurat que hi ha una manca d'efectius de Guàrdia Civil i de Policia Nacional «perquè molts de funcionaris no volen venir a les Illes Balears pel preu de l'habitatge i pel cost de la vida, i això reforça la proposta d'El Pi de la creació d'una policia autonòmica de les Illes Balears». El candidat ha recordat que aquest cos «està previst a l'Estatut d'Autonomia» i ha apuntat que «cal aprofitar la pròxima legislatura per posar en marxa temes com aquest».

Per la seva part, el candidat d'El Pi a l'Ajuntament de Palma, Carles Cabrera, ha fet èmfasi en la manca de policies locals a Ciutat. «És una vergonya la manca d'efectius que té l'Ajuntament de Palma. En necessiten 300 efectius més», ha dit Cabrera. Per aquest motiu, el candidat ha proposat instal·lar càmeres de videovigilància en determinats punts de Palma, al ser «un servei bastant més barat i que alleugeriria la feina als policies».