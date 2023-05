Mallorca Nova i Jovent Republicà celebren l'acte central de la seva campanya jove de suport a MÉS per Mallorca

Mallorca Nova i Jovent Republicà han celebrat aquest divendres horabaixa a Porreres l'acte central de la campanya jove en suport a les candidatures de MÉS per Mallorca per a les pròximes eleccions al Govern, al Consell de Mallorca i als ajuntaments d'arreu de les Balears.

La secretària general de Mallorca Nova i número 8 de les llistes de MÉS al Parlament, Maria Victòria Llull, ha reivindicat «un model social respectuós amb el medi ambient i que garanteixi l'expansió dels drets de totes les persones» i per això ha reclamat «polítiques amb perspectiva de gènere i inclusives».

Així mateix, el portaveu de Jovent Republicà, Josep Prohens, ha assegurat que «és important que el jovent d'esquerres i sobiranista tenguem espai dins els diferents governs municipals per promoure campanyes de sensibilització a centres educatius i esportius de dos temes que ara mateix són vitals: l'erradicació de les violències masclistes i la conservació de la llengua catalana».

En l'acte de campanya hi han intervingut la portaveu de MÉS per Mallorca, Marta Carrió; la regidora jove i candidata a la batlia per MÉS per Lloseta, Angelina Pérez, i el candidat a la batlia per MÉS per Porreres, Tià Lliteres. Per part dels organitzadors, han intervingut dos candidats municipals a les llistes de MÉS-Esquerra Manacor, la regidora Carme Gomila, i a SUMA Candidatura Local per Santanyí, el portaveu de Jovent Republicà Josep Prohens; així com el candidat al Consell, Guillem Verd.

Durant l'acte, Guillem Verd, candidat al Consell i militant de Mallorca Nova, ha afirmat que «com a joves ens toca denunciar el model econòmic de les Illes, un model basat en el turisme massificat sense cap control, salaris baixos i precarietat».

Carme Gomila, regidora i candidata a les llistes de MÉS-Esquerra Manacor, aprofità per part seva per llençar un missatge esperançador: «El que passarà dissabte a Sa Pobla amb l'Acampallengua és un símptoma que les organitzacions juvenils hi som i sempre hi hem estat».

L'acte de Mallorca Nova i de Jovent Republicà a la biblioteca de Porreres ha aplegat una cinquantena llarga de persones que, d'acord amb l'organització, «és una mostra de l'empenta que els joves estam decidits a donar a MÉS per Mallorca en els comicis del 28 de maig».