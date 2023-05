Més per Menorca es compromet amb els joves menorquins a Barcelona a duplicar l’import de les beques per a estudiar fora

Més per Menorca ha organitzat aquest divendres una trobada amb joves menorquins -la majoria, estudiants que resideixen a Barcelona-. Els joves que han assistit a l’acte han pogut conversar amb Josep Juaneda i Noemí García, candidats de Més per Menorca al Consell Insular, així com amb Josep Castells i Joana Gomila, candidats de Més per Menorca al Parlament.

De la mateixa manera, també hi han participat dos candidats de dues de les candidatures municipals a les quals Més per Menorca dona suport: la candidata del PSM-Més per Menorca a la batlia de Ciutadella, Maria Jesús Bagur, i el candidat d’Ara Maó a la batlia d’aquest municipi, Jordi Tutzó.

Entre les qüestions que més preocupen als joves i que han sortit durant la vetllada hi ha temes com ara l’emergència climàtica, el problema per trobar un habitatge a Menorca, o bé la necessitat de diversificar l’economia de Menorca per a donar oportunitats als joves que estudien fora de l’illa.

El candidat de Més per Menorca a presidir el Consell Insular s’ha compromès amb els joves menorquins a, durant el pròxim mandat, «duplicar les beques per a estudiants que cursin estudis fora de l’Illa». Pel que fa a la problemàtica de l’habitatge, Juaneda ha afirmat que és «un dels temes centrals que preocupa als menorquins i menorquines, i molt especialment als joves». Per aquest motiu, ha dit, exigiran «al Govern celeritat amb l’aplicació de la nova Llei d’habitatge per fer possible limitar els preus dels lloguers a Menorca».

L’acte s’ha tancat amb un concert de Borja Olives, cantautor menorquí, qui ha animat el públic amb les seves cançons, sempre punyents i reivindicatives.