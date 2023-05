Unides Podem es compromet a crear un institut públic per als Bombers de Mallorca

Aquest dijous, el candidat a la presidència del Consell de Mallorca, Iván Sevillano, i la candidata al Consell de Mallorca, Aurora Ribot, s'han reunit amb l'STEI, trobada en què Unides Podem s'ha compromès a crear un institut públic per al cos de Bombers de Mallorca.

Aquesta proposta, que posaran damunt la taula en els propers acords de govern a partir de les eleccions del 28 de maig, «neix de la necessitat de crear un organisme autònom que sigui capaç de respondre a les demandes dels bombers i les bomberes de la nostra illa», ha explicat Sevillano. En aquest sentit, ha afegit que «la creació d'un institut públic per als Bombers de Mallorca és una oportunitat per posar damunt la taula els drets laborals dels treballadors i treballadores»

“Tenim un Grup de Rescat de Muntanya pioner a la nostra illa, i és de justícia que tingueu l'equipament necessari; per això mateix volem augmentar el finançament dels Bombers de Mallorca i així proporcionar-los un helicòpter, entre altres coses, perquè puguin exercir la seva tasca amb les màximes facilitats possibles”, ha explicat Sevillano. “Es tracta de dotar un cos públic dels recursos materials fonamentals perquè donin així una millor resposta a les necessitats i demandes de la ciutadania”, ha desglossat el candidat a la presidència del Consell de Mallorca.

D'altra banda, la candidata al Consell de Mallorca, Aurora Ribot, ha destacat que a la reunió “ha quedat clar que hi ha una demanda a la qual respondrem: hem de crear les condicions perquè el cos de bombers pugui desenvolupar la seva feina de la manera més eficient i segura possible”, i ha afegit que “compartim la necessitat d'augmentar els recursos materials i humans, i en aquest sentit hem plantejat el nostre programa electoral”.

En aquest sentit, la candidata al Consell de Mallorca d'Unides Podem ha explicat que “aquests anys s'ha avançat, però anem molt més: els Bombers de Mallorca són claus per a la nostra ciutadania, i és el nostre deure estar a l'alçada amb propostes com la creació de l'institut públic, per facilitar la vida dels bombers i les bomberes”. "Un ens com aquest ens permetrà agilitzar l'administració pública, per així poder donar una resposta millor a la ciutadania, passi el que passi", ha conclòs Ribot.