L'Associació de Periodistes demana una premsa «lliure, pluralista i independent»

L'Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB) ha fet una crida, en el marc del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, per un «periodisme lliure, pluralista i independent». Alhora, ha recordat que es tracta d'una professió «essencial» per a garantir el dret fonamental dels ciutadans a rebre informació veraç.

En aquest sentit, han sol·licitat «ajuda per a combatre l'intrusisme», incorporant com a requisit l'exigència de la titulació específica en Periodisme o Comunicació Audiovisual en els llocs de treball que impliquin la realització de tasques de producció periodística en tots els mitjans de comunicació i gabinets, especialment en els de titularitat pública.

D'altra banda, la APIB ha destacat la importància de l'educació mediàtica per a la ciutadania, amb fonamental atenció cap a nins i joves. Així, han traslladat a la societat que els mitjans de comunicació són «la font més fiable d'informació» i els periodistes, «elements indispensables enfront de notícies falses que distorsionen i manipulen amb gran rapidesa a través d'altres canals».

Amb aquest objectiu, l'Associació ha anunciat la posada en marxa d'un projecte de foment de lectura de premsa entre joves, que presentaran aquest dijous. Així mateix, han reclamat la millora de les condicions laborals dels periodistes, «cada vegada més precàries, la qual cosa afebleix la seva funció i la seva independència enfront del propi mitjà i enfront d'agents externs».

La APIB ha demanat també no tancar opcions laborals als periodistes, «com ha fet la Conselleria d'Educació en vetar als professionals titulats en Comunicació per a treballar com a professors en especialitats per a les quals estan àmpliament capacitats». Finalment, l'Associació ha agraït i felicitat els periodistes per la seva labor, reiterant que és «imprescindible l'exercici professional responsables, compromès, independent, valent i ètic».