Més per Menorca aposta perquè s'augmentin les dietes que perceben els malalts que s'han de desplaçar a Palma

Més per Menorca ha ofert aquest dissabte una roda de premsa defora de l'Hospital Mateu Orfila «per a reivindicar el dret dels menorquins i menorquines a tenir una atenció sanitària de qualitat». El candidat del partit menorquinista al Parlament de les Illes Balears, Josep Castells, i la número 2 de la candidatura al Consell Insular, Noemí García, han explicat als mitjans els motius d'aquesta demanda.

Per començar, Josep Castells ha afirmat que «la salut és un dels pilars de l'estat del benestar, i un dels drets que els ciutadans tenen reconeguts», però ha lamentat que «és innegable que els menorquins no disposam a la nostra illa dels mateixos serveis sanitaris que hi ha a Mallorca». Castells ha explicat que «cada any, milers de menorquins s'han de desplaçar a Palma perquè els visiti qualque especialista, per fer-se qualque prova o per sotmetre's a alguna intervenció quirúrgica» i ha estat contundent en què «el fet de viure a Menorca no pot suposar una minva en la qualitat de l'atenció sanitària que reben els menorquins i les menorquines».

Per això, el candidat menorquinista ha anunciat diferents mesures per pal·liar aquesta situació, com ara que «planificarem la incorporació de noves especialitats al servei de salut de Menorca, com ara al·lergologia o psiquiatria infantil» i que «incrementarem les visites a Menorca dels metges especialistes de Son Espases amb l'objectiu de reduir els desplaçaments que han de fer els malalts i acompanyants». A més, Castells ha assenyalat que «millorarem les dietes de malalts i acompanyants menorquins que s'hagin de desplaçar a Palma».

Josep Castells ha assegurat que la tasca del partit al Parlament durant els darrers anys els avala, ja que «hem aconseguit millores importants en aquest tema». El candidat ha enumerat diverses fites assolides com «l'augment fins a 90 euros de l'import per nit pernoctada de pacients o acompanyants que s'han de desplaçar a Palma o l'increment que percep el pacient i acompanyant per sopar, que ha passat de deu a vint euros». «Hem aconseguit que el Govern pagui les compensacions també a un segon acompanyant quan es tracti d'hospitalitzacions perllongades o quan el pacient sigui menor d'edat o una persona en situació d'incapacitació legal», ha destacat Castells, afegint que «també hem aconseguit que el Govern pagui el taxi entre l'hospital i l'estació marítima o aeroport quan, per motius mèdics, la persona no pugui desplaçar-se en avió».

El candidat de Més per Menorca ha promès que durant els pròxims quatre anys «la millora de les dietes que reben malalts i acompanyants continuarà essent una de les nostres reivindicacions al Parlament» i ha criticat que «no pot ser que els malalts que es desplacen hagin de posar de la seva butxaca». Per acabar, Castells ha assegurat que «els menorquins i les menorquines no volem ser ciutadans de segona, la nostra prioritat és posar les persones i la seva salut primer».