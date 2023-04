El jovent fa una passa endavant a Consell de la mà d’Esquerra Unida

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha presentat aquest divendres, 28 d’abril, la candidatura d’Unides Podem amb la qual concorreran a les eleccions municipals de Consell del proper 28 de maig.

Cas Txeco ha acollit la presentació de la campanya, a la qual hi han assistit nombrosos veïnats de Consell per tal de conèixer els candidats, així com les propostes de la candidatura per al poble. També hi han assistit representants d’EUIB: Juanjo Martínez, candidat d’Unides Podem a Palma i coordinador general d’EUIB, Laura Pérez, candidata d’Unides Podem al Parlament i secretària d’Organització d’EUIB.

La candidata a la batllia de Consell, Liliana Tárraga, coneguda popularment com Lily, ha donat la benvinguda i les gràcies als assistents, i tot seguit ha passat explicar els motius pels quals ha fet una passa endavant per a encapçalar la candidatura: «El que vull demostrar és que som una veïnada més que ha donat el pas perquè a Consell li toca un canvi. Hem vingut aquí a sumar, a construir un futur millor per al poble. Crec que la passada legislatura s’han fet coses bé però ha arribat el moment de fer molt millor algunes coses. Som una llista molt grossa amb persones molt grans i volia aprofitar l’ocasió per a donar-li les gràcies a cadascun d’ells, per tenir el coratge de fer una passa endavant i per acompanyar-me en aquest camí amb l’objectiu de dur el poble a un altre nivell».

També hi ha intervengut Martí Mascaró, un dels membres de la llista, qui ha encoratjat el jovent a participar de la vida política i ha declarat molt emocionat que té la sort de fer feina al costat de Lily i que se sent molt orgullós de tot l’aconseguit amb tant d’esforç. «Confiau amb Lily i amb tot el que pot oferir», ha apuntat.

Per la seva banda, el coordinador d’EUIB, Juanjo Martínez, ha encoratjat els assistents a animar la ciutadania a exercir el vot. «No hem d’oblidar-nos que el dia de les eleccions és l’únic dia en què l’opinió de tothom té el mateix valor. Com a persones treballadores hem d’exercir aquest dret i decidir el futur que volem per als nostres pobles. No deixem que els poderosos decidesquin per tots».

Després de realitzar les tradicionals fotos conjuntes amb els candidats, ha tengut lloc un vermut en el qual han pogut intercanviar impressions amb els assistents.