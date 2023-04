MÉS per Mallorca doblarà els imposts de compravenda dels habitatges de luxe

MÉS per Mallorca ha defensat aquest divendres la «necessitat d’augmentar fins al 26% el percentatge de tributació dels habitatges de luxe». Argumenten actualment el tipus impositiu es troba al 13% per als immobles amb un valor de compra a partir de 2 milions d’euros, la qual cosa consideren insuficient. A més, la formació ecosobiranista proposa també crear un nou tram per als habitatges d’«ultraluxe», amb un preu superior als 3 milions, que tributin al 35%.

El coordinador general de la formació i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, i la també candidata al Parlament, Maria Ramon, han comparegut en roda de premsa per presentar la mesura. Segons Apesteguia, «des de MÉS per Mallorca volem facilitar l’accés a l’habitatge, redistribuir la riquesa i acabar amb l’especulació».

En aquest sentit, des de MÉS per Mallorca apunten que les Balears acumulen un terç dels habitatges considerats d’ultraluxe de l’Estat i un quart dels habitatges de luxe. Aquesta realitat, que a més va a l’alça, es trasllada als comptes autonòmics en matèria d'ingressos tributaris. En concret, afirmen que durant la primera meitat de 2022 es van ingressar 475 milions d’euros a les arques autonòmiques procedents de la venda d’immobles de luxe i, pel 2023, s’han previst gairebé 800 milions d’euros amb el mateix concepte. Això suposa, recorden, un 10% del pressupost autonòmic.

Per altra banda, i des del mateix punt de vista, MÉS per Mallorca vol eliminar la 'Golden Visa', una normativa estatal aprovada pel PP el 2013 que permet l’obtenció del permís de residència als estrangers que adquireixin cases a l’Estat espanyol per un valor superior als 500.000 euros. Segons Apesteguia, «els visats daurats són una mesura extremadament classista que, a més, dificulten l’accés a l’habitatge i fomenten l’especulació». «Les polítiques d’habitatge són una prioritat política per a MÉS, volem unes Illes Balears on es pugui viure, no un aparador per a rics», ha clos Apesteguia.