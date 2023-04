MÉS per Menorca exigeix que les oposicions d'educació es puguin fer a cada illa

MÉS per Menorca ha exigit aquest dimecres que les oposicions docents es puguin realitzar a cada illa, i no només a Mallorca, com està previst. Així, els menorquinistes han donat suport a les reivindicacions de sindicats com STEIi Alternativa, que han lamentat una «falta de sensibilitat» per part de la Conselleria d'Educació.

El diputat i candidat en el Parlament, Josep Castells, ha titllat d'«impresentable» aquesta situació «perquè resulta evident que les persones que es desplacin opositaran en inferioritat de condicions a nivell psicològic i, a més, patiran una sèrie de desavantatges logístics». A més, tot això provoca un greuge comparatiu, denuncien, perquè aquests opositors hauran d'assumir particularment les despeses del procés.

Ha volgut destacar, entre d'altres, la manca d'allotjament, tenint en compte que serà en plena temporada turística. També considera inadmissible la possibilitat de no trobar bitllet d'avió, perquè tampoc se sap exactament en quina data seran les oposicions i no es pot comprar amb antelació.

Per tot això, la formació ha demanat la compareixença urgent del conseller d'Educació, Martí March, davant la Diputació Permanent. La intenció és obtenir explicacions sobre per què en aquesta ocasió «no s'ha tingut en compte el fet insular, com sí s'havia fet altres vegades», i per a «reclamar una rectificació».