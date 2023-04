Alberto Rodríguez: «Les Balears i les Canàries necessiten forces transformadores arrelades al territori com MÉS per Palma»

MÉS per Palma ha presentat avui l’acte que organitza per reflexionar sobre la relació entre 'Ciutats, Turisme i Insularitat'. Serà aquest dimecres 26 d’abril a les 19.30 hores al bar La Tertúlia (carrer Ausiàs March, 19, Palma). Ho ha fet conjuntament amb Alberto Rodríguez, candidat a la presidència del Govern de les Illes Canàries per part de Drago-Verdes, que hi participarà juntament amb Neus Truyol, candidata de MÉS-Estimam Palma a la batlia de Palma.

Rodríguez ha viatjat a Palma per donar suport a Neus Truyol com a candidata, en la línia d’establir aliances entre les forces d’esquerres, sobiranistes i ecologistes dels dos arxipèlags, que comparteixen problemàtiques comunes, com la seva situació d’insularitat totalment subordinada a l’Estat, la seva dependència del monocultiu turisme, la destrucció del territori, i els problemes socials provocats per la precarietat laboral i per la manca d’accés a l’habitatge provocada pel lloguer turístic i per la compra per part de no-residents. Es tracta de problemes compartits entre els dos països, que empenyen a les dues forces polítiques a establir estratègies comunes per tal de donar-hi resposta.

La candidata de MÉS-Estimam Palma ha explicat el motiu de l’acte, que és reflexionar sobre els efectes mediambientals i socials del turisme sobre les ciutats i els territoris insulars: «El monocultiu turístic ha destruït el territori i la cohesió social de la nostra ciutat. Els problemes associats a aquesta activitat han provocat massificació i molèsties als veïnats i veïnades, destrucció del territori i consum de recursos escassos com l’aigua. A més, no controlam les nostres portes d’entrada, el port i l’aeroport, i això ens dificulta controlar els fluxos de turistes. Per altra banda, el turisme ha consolidat un model laboral basat en la temporalitat i la precarietat, amb salaris i pensions baixos. Entre els principals problemes actuals, hi ha l’augment del preu de l’habitatge, que està expulsant a la gent de la nostra ciutat. Totes aquestes problemàtiques són compartides entre les Balears i les Canàries. Per això és tan important que els dos territoris ens aliem per solucionar-les, cadascun des de la nostra sobirania i de manera col·laborativa».

Segons Truyol, la situació és greu, i ha apuntat algunes propostes per donar-hi resposta: «Avançarem en la línia del decreixement turístic, amb la reducció de places hoteleres, i amb la reconversió d’edificis d’hotel en habitatges socials. Limitarem encara més els creuers que arriben a la nostra ciutat. Continuarem la lluita contra el lloguer turístic il·legal, amb més inspeccions, i avançarem cap a la limitació de la venda d’habitatges a no-residents. A més, hem d’aturar l’ampliació de l’aeroport i aconseguir un control real sobre aquesta infraestructura, que és clau per posar ordre en la nostra economia».

La candidata ha remarcat la necessitat d’impulsar la diversificació dels sectors productius, amb una aposta clara pel petit comerç, la innovació, les noves tecnologies, les energies renovables, la indústria cultural i creativa o l’agricultura.

Rodríguez ha manifestat que és a Palma «representant una força nítidament canària sense dependències exteriors que el 28 de maig proposarà una alternativa verda i autocentrada al poble de les Illes Canàries» i ha donat suport a «la valuosa tasca de MÉS per Palma com a formació ecosobiranista amb un projecte clar, verd i progressista que pot millorar les condicions de vida de la ciutadania de la capital mallorquina».