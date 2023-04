Més per Menorca demana la gestió de l'aeroport: «Aena no és conscient de la realitat menorquina»

«L'aeroport de Menorca és una infraestructura de vital importància, no només pels milions de turistes que arriben cada any a través de l'aeroport, sinó també per tots els desplaçaments que fan els menorquins i menorquines a fora de l'illa», explica Més per Menorca.

Donada la importància d'aquest aeroport per a Menorca, «és inconcebible que els menorquins no tinguem cap poder de decisió sobre aquesta infraestructura», ha remarcat Josep Castells, el candidat de Més per Menorca al Parlament. Per aquest motiu, el partit menorquinista demana la gestió de l'aeroport per part del Consell Insular.

Més per Menorca ha presentat tres motius per a reivindicar la gestió pròpia de l'aeroport:

En primer lloc, els menorquinistes reivindiquen la gestió de l'aeroport per a regular els fluxos turístics. Segons Castells, tenint en compte que l'aeroport de Menorca rep anualment uns quatre milions de passatgers i que l'illa té uns límits, «necessitam poder decidir sobre l'aeroport si no volem que Menorca mori d'èxit», ja que, segons els el candidat «Aena no és conscient de la realitat menorquina».

En segon lloc, durant els darrers anys han estat constants les mobilitzacions dels treballadors de l'aeroport de Menorca per a denunciar la manca de personal. L'any 2012, l'aeroport rebia 2,5 milions de passatgers anuals i tenia més treballadors que avui dia, que en rep gairebé 4 milions. Actualment, fan falta administratius i tècnics de programació i operacions. Aena no ha anat cobrint les baixes que s'han produït des del 2012. Per al candidat menorquinista «és indigne que una empresa com Aena, que té 500 milions d'euros en beneficis anuals, no sigui capaç de tenir una plantilla adequada a Menorca».

Finalment, els menorquinistes volen decidir sobre l'aeroport per a garantir-ne l'operativitat, la qual cosa expliquen que implica disposar d'una torre de seguretat en condicions. Segons Castells, l'actual torre de control de l'aeroport està «en un estat lamentable».

Per tot això, Més per Menorca vol posar l'aeroport «al servei de Menorca, amb més personal i amb una torre de seguretat que garanteixi l'operativitat d'aquesta infraestructura vital per a Menorca». Josep Castells avisa que «només pactarem amb aquells partits que es comprometin amb la gestió pròpia de l'aeroport de Menorca».