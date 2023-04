Jover: «La unitat de l'esquerra transformadora ja existeix a les Balears i es diu Unides Podem»

La coordinadora general de Podemos a les Balears i candidata d'Unides Podem a la presidència del Govern, Antònia Jover, ha afirmat aquest dissabte, a Palma, amb motiu de la presentació de la llista electoral amb la qual la formació es presenta als comicis del pròxim 28 de maig al Parlament, que «la unitat de l'esquerra transformadora ja existeix a Balears, es diu Unides Podem».

Segons ha assegurat Jover en roda de premsa «no hi ha espai d'esquerres més capaç i més valent que Unides Podem». «Sortim a guanyar, amb un equip que compta amb l'experiència d'haver governat a les Balears durant quatre anys, valent, i amb un paquet de mesures eficaç, llest per a aplicar-se, per a solucionar d'una vegada per sempre el problema de l'habitatge a les nostres illes», ha afegit.

La també coordinadora general de Podemos ha presentat aquest dissabte en la Plaça de les Columnes de Palma, la llista electoral amb la qual Unides Podem es presenta als comicis del pròxim 28 de maig al Parlament.

«Estic contenta i orgullosa de totes les persones que componen aquesta llista, som un equip amb experiència de govern i amb gent nova, que aporta il·lusió i capacitat transformadora. Però si per alguna cosa ens caracteritzem des d'Unides Podem és per la nostra valentia. No hi ha espai d'esquerres més valent que Unides Podem, i la legislatura que començarà al maig ha de ser la legislatura de la valentia, valentia per a enfrontar-nos als reptes que encara tenim per endavant, com l'habitatge digne i l'autèntic canvi de model que necessiten les nostres illes», ha manifestat Jover.

La candidata ha assegurat que «el canvi de model que Balears necessita requereix valentia, requereix reconèixer que a les Illes fan falta límits, perquè el model econòmic sigui realment compatible amb la vida dels i les residents». «I no tingueu cap dubte, Unides Podem és l'única garantia de la valentia», ha sentenciat.

A l'acte també hi han participat el candidat a la presidència del Consell de Mallorca, Iván Sevillano, i la candidata a la batlia de Palma, Lucía Muñoz, que han destacat els reptes amb els quals s'enfronta la formació i han valorat les seves llistes com una opció guanyadora en els diferents comicis.