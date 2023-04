El Pi proposa l’eliminació de l’impost de successions entre familiars

El Pi-Proposta per les Illes Balears proposa l’eliminació de l’impost de successions entre familiars. «Volem donar continuïtat als patrimonis familiars. No pot ser que hi hagi herències que no es reben per part de l’hereditari perquè els costos tributaris són tan elevats que és inviable l’acceptació d’aquests béns», ha assegurat el candidat de la formació al Govern, Josep Melià.

Melià ha indicat que la supressió d’aquest impost és un dels grans compromisos de la formació de cara a la pròxima legislatura. «En moltes ocasions les herències són béns immobles que tenen una valoració cadastral molt alta i l’hereditari no té líquid per acceptar-ho perquè no pot pagar l’impost», ha remarcat.

Per a exemplificar-ho, el candidat ha indicat que si per exemple reps un immoble de 400.000 euros has de pagar al voltant de 40.000 euros d’impost de successions: «És una xifra molt important i no tothom pot pagar aquesta quantitat econòmica que en molts de casos és per anar-hi a viure com a primera residència».

Melià ha finalitzat la seva intervenció assenyalant que eliminat aquest impost «es facilita també l’accés a l’habitatge»: «Si reduïm els costos fiscals, molts de joves i famílies podran rebre un bé i podran establir la seva primera residència en aquest immoble».