Pere Aragonès manifesta el seu suport, i el d’Esquerra Republicana, a MÉS per Mallorca

El coordinador de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, s’ha reunit aquest dijous migdia a Barcelona amb el president de la Generalitat de Catalunya i coordinador nacional d’Esquerra Republicana, Pere Aragonès, amb qui s’han intercanviat punts de vista sobre l’actualitat política.

Durant la trobada, ambdós líders sobiranistes han acordat establir un circuit cultural de parla catalana, amb l’objectiu de reforçar els intercanvis culturals perquè els creadors i intèrprets de les Illes Balears puguin actuar i mostrar la seva obra a Catalunya i que, de la mateixa manera, els de Catalunya ho puguin fer a les Illes Balears. En aquest sentit, Apesteguia ha apuntat que «apostam per la normalització de les relacions socials, polítiques i culturals de les terres de parla catalana i la cohesió entre elles».

Aquest circuit haurà d’implicar la col·laboració entre els teatres públics per a l’intercanvi d’intèrprets i creadors altres territoris del mateix àmbit lingüístic i cultural, la redefinició de les línies d’ajudes perquè discriminin positivament aquest intercanvi i impulsar les associacions d’ens públics que promocionen gires conjuntes de creadors i intèrprets entre els diferents territoris dels Països Catalans.

Així mateix, ambdós líders progressistes han pactat la futura ampliació de les competències de l’Institut Ramon Llull perquè tengui entre els seus propòsits la cohesió cultural dels territoris de parla catalana. «La lluita per normalitzar la llengua pròpia d’aquest país i la seva expressió artística i cultural és la lluita per la cohesió social i l’autoestima com a poble», ha clos Apesteguia.

Per la seva part, el president Aragonès ha manifestat el seu suport personal, així com el d’Esquerra Republicana, a Lluís Apesteguia com a candidat a president del Govern i també «al projecte d’esquerra autocentrada i verda que MÉS per Mallorca representa».