El Parlament ha acollit la jornada 'El Sindicat com a actor institucional', organitzada per CCOO

El Parlament ha acollit aquest dilluns al matí la jornada 'El Sindicat com a actor institucional', organitzada per Comissions Obreres a les Illes Balears.

L'acte s'ha iniciat amb les paraules de benvinguda del president de la Cambra, Vicenç Thomas. Ha remarcat que el Parlament és espai obert a les entitats i a les organitzacions, i en aquesta línia ha manifestat «que els sindicats són molt necessaris per al desenvolupament social i econòmic de les nostres Illes, com a òrgan de defensa i promoció dels interessos dels treballadors».

El president ha felicitat Comissions Obreres pels 45 anys de recorregut en la defensa dels drets laborals i la implicació en la construcció d'una societat més justa i solidària. Tot seguit, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha exposat la ponència 'Els assoliments del diàleg social a Balears'.

A continuació, la secretària de Participació Institucional i Moviments Socials de CCOO, Carmen Vidal, ha parlat sobre 'El sindicat com a actor institucional', i seguidament, el president del CES-Illes Balears, Rafel Ballester, s'ha referit al paper del Consell Econòmic i Social de les Balears com a ens generador de consensos.

Per acabar, s'ha impartit la ponència 'El funcionament de les institucions polítiques en l'Estat espanyol' a càrrec d'Armando Recio, adjunt a la secretaria de Participació Institucional i Moviments Socials de CCOO i, tot seguit, 'Els reptes del diàleg social com a instrument d'influència sociopolítica del sindicat', a càrrec de José Luis García, secretari general de CCOO de les Illes Balears.

Els avenços en drets de Balears per a milers de treballadors d'hosteleria, comerç, residències, sector públic... haurien estat impossibles sense la cultura de diàleg i la lluita de sindicats com CCOO. La vostra veu millora vides, dignifica la societat i enforteix la democràcia. pic.twitter.com/aCUqOLOq5V

El diàleg és cabdal per avançar en democràcia.



Els sindicats juguen un paper clau en aquest diàleg social per garantir i ampliar els drets laborals.



Jornades com la de @CCOOBalears al @ParlamentIB permeten fer balanç del progrés social assolit gràcies als acords i al consens. pic.twitter.com/7YJ7wYBCq5