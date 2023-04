Més per Menorca demana al Govern espanyol que rectifiqui i no permeti que es puguin llogar barques particulars a turistes

Recentment, el Govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que es puguin llogar les embarcacions recreatives d’ús privat a partir del 1r de juliol del 2024. Aquesta novetat obre un escenari en el qual es podrà continuar massificant encara més el litoral menorquí, ja que es podrien dur a Menorca barques de particulars, procedents d’altres indrets de l’Estat, per a ser llogades durant els mesos d’estiu.

Per altra banda, el fet que particulars puguin llogar barques particulars serà una «competència deslleial» per a les empreses del sector nàutic que es dediquen al lloguer d’embarcacions de forma professional, apunta Més per Menorca. Aquestes empreses han de complir una sèrie de requisits de seguretat (disposar a bord d’equips de salvament i equip contra incendis), laborals (pla de riscs laborals) o sotmetre’s a auditories, condicions que per ara no s’exigiran als particulars que vulguin llogar les seves embarcacions.

Per tots aquests motius, Més per Menorca ha demanat al Govern espanyol que rectifiqui i no permeti que derogui aquest nou decret, o bé que faci una excepció perquè a la costa menorquina no es puguin llogar embarcacions de particulars. A més, els menorquinistes es comprometen a traslladar aquesta qüestió a les Corts generals a través de les forces polítiques aliades amb representació al Congrés dels Diputats o al Senat espanyol.

«Traslladarem a Madrid la necessitat que a Menorca no es puguin llogar barques de particulars a turistes», ha afirmat Josep Juaneda, portaveu de Més per Menorca al Consell Insular i candidat a presidir aquesta institució. En paraules del portaveu menorquinista, «cal recordar que Menorca ja ha superat la capacitat de càrrega nàutica des de fa més de deu anys, per la qual cosa no podem permetre que es puguin llogar barques sense cap tipus de control». «A més, no podem permetre aquesta competència deslleial cap a les empreses del sector nàutic menorquí que fan aquesta activitat de manera reglada» ha afegit Juaneda.