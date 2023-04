Els tràmits per a votar per correu o des de l'estranger, més senzills que mai

La supressió del vot pregat implicarà que els ciutadans residents a l'estranger i inscrits en el cens electoral rebin tota la informació i les paperetes per a poder exercir el seu dret. Per poder-ho fer, farà falta estar inscrit al Cens d'Electors Residents Absents (CERA), des d'abans de l'1 de febrer d'enguany, i al Registre de Matrícula Consular com a resident en aquest país.

Qui complesquin els requisits rebran en l'adreça que consti com la seva residència, entre el 21 i el 28 d'abril, documentació amb la informació sobre com exercir el dret de vot. A més, obtindran accés a la web en què es podran consultar les candidatures definitives per als diferents comicis que tindran lloc el 28 de maig, així com les paperetes descargables.

Els residents a l'extranger podran votar presencialment entre dia 20 i 25 de maig. Es votarà als consolats o ambaixades que comptin amb secció consular, si bé en alguns països s'han triat altres dependències de titularitat estatal, com les seus de l'Institut Cervantes. Qui vulgui fer-ho per correu, haurà de fer-ho com els residents a Espanya, abans del 18 de maig.

No obstant això, qui es trobi temporalment a l'estranger en el moment de les eleccions també podrà votar. Per a això, és necessari que acudeixin a l'oficina consular en la demarcació de la qual es trobin i inscriure's com no resident en el Registre de Matrícula Consular. Una vegada fet això, hauran d'emplenar l'imprès de sol·licitud de vot lliurar-ho personalment en aquesta oficina. Després d'això, hauran d'enviar el seu sobre per correu certificat des d'una oficina postal del país en què resideixin a la mesa electoral d'Espanya que els correspongui.