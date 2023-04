Prohens presenta el programa electoral del PP: «Defensam la propietat privada i lluitarem contra l'ocupació i les bandes juvenils»

La presidenta del Partit Popular de les Balears, Marga Prohens, ha presentat aquest dissabte davant unes 1.500 persones en el Trui Teatre de Palma el programa electoral de la formació conservadora amb el qual es presenta als comicis del pròxim 28 de maig, un programa que ha definit de «realista, rigorós i de mesures clares i concretes». «El PP assumeix la responsabilitat de governar i liderar el futur de les Balears», ha assegurat.

Prohens, que ha explicat que aquest programa neix «d'un treball intens d'escolta als agents socials, associacions i entitats de la societat civil» després de més de 300 reunions en l'últim any. La presidenta del PP ha assenyalat que «no es tracta d'un programa electoral», sinó «un programa de govern, un programa realista, rigorós i de mesures clares i concretes que es poden complir i es compliran». «Més de 500 propostes i mesures concretes i quantificades que aplicarem si governam». «Aquí hi ha el meu compromís i el del meu equip, la meva paraula i el meu contracte amb els ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, de cada poble i de cada barri», ha asseverat.

La líder del PP ha explicat que es tracta d'un programa «que posa a les famílies i les seves necessitats en el centre» i que «ara que els preus pugen, cal abaixar els imposts a les famílies compensant-los la inflació». Així, el programa inclou una reforma fiscal estimada en 200 milions d'euros per tal de beneficiar el 80% dels contribuents, principalment rendes mitjanes i baixes, que preveu la rebaixa de l'IRPF, l'eliminació dels imposts la compra a primer habitatge per a menors de 30 anys i la rebaixa per a la resta de contribuents i la Supressió de l'Impost de Successions entre familiars directes.

D'altra banda, contempla mesures de suport a la maternitat, amb una nova deducció per naixement de fins a 1.400 euros, ampliar les deduccions a la conciliació, especialment a famílies joves, nombroses o monoparentals i la gratuïtat de l'educació 0-3.

També inclou un extens paquet de mesures d'habitatge que passen per «donar seguretat i incentius als propietaris per a augmentar l'oferta de lloguer i abaixar els preus», com un programa de Lloguer Segur basat en la intermediació del Govern entre propietaris d'habitatges buits i persones que busquen habitatge per a llogar, amb el qual els propietaris que s'adhereixin posin a disposició el seu habitatge a preus accessibles, amb l'atractiu de tenir garanties de cobrament i de recuperar-la en bon estat; una nova deducció per a propietaris que posin el seu habitatge al mercat de lloguer de llarga durada, l'ampliació de la deducció per a arrendataris d'habitatge, un Programa Build to Rent de cessió de sòl públic a la iniciativa privada per a la promoció d'habitatges de lloguer a preu taxat, així com canvis normatius per a facilitar projectes de reforma i rehabilitació, reconversions de locals, divisions d'habitatges o permetre un major creixement en altura.

En l'apartat econòmic, Prohens ha reivindicat un model per a «ser sostenibles mediambientalment, però també socialment i econòmicament». El programa incorpora des d'un pla per a autònoms, emprenedors i ocupació jove, que preveu una quota zero per a autònoms en els dos primers anys d'activitat, una nova deducció per a l'autoocupació en l'IRPF i l'equiparació dels autònoms amb famílies nombroses en deduccions per conciliació; mesures de simplificació administrativa i atracció d'inversions amb un accelerador d'inversions per a la tramitació expressa de projectes estratègics, una llei òmnibus de simplificació administrativa i una llei de Mercat Obert per a facilitar la posada en marxa d'empreses; gestionar «l'èxit turístic», apostar per «atreure inversió en sectors capdavanters com la innovació, el sector nàutic o les energies renovables, tractar les indústries culturals com un sector econòmic més i fer costat a sectors castigats els últims vuit anys com el comerç o la restauració o el sector primari».

En l'apartat de serveis públics, Prohens ha defensat que «és el moment de passar de la propaganda a la gestió», reiterant per a salut la seva aposta per una estratègia de captació i fidelització de professionals sanitaris, una «auditoria de l'IB-Salut, així com una auditoria de les llistes d'espera».

Del programa d'Educació ha destacat «deixar en suspens l'actual aplicació de la LOMLOE», «una educació inclusiva real» i que «cap bon estudiant no pugui seguir amb els seus estudis per raons econòmiques», per la qual cosa «garantirem la gratuïtat de les matrícules universitàries als bons estudiants amb rendes familiars inferiors a 58.000 euros».

D'altra banda, abans d'introduir les mesures en serveis socials ha avançat que en el programa hi ha «una profunda ànima social» i ha defensat, entre altres mesures, «la targeta social, per a agilitzar i facilitar l'accés a serveis i prestacions, aglutinant tota la documentació en una sola base de dades».

Prohens també s'ha compromès a una major seguretat, garantint una insularitat digna per a cobrir les plantilles de Policia espanyola i Guàrdia Civil i cobrir també les plantilles de Policia Local, així com «la defensa de la propietat privada, la lluita contra l'ocupació i contra les bandes juvenils».

Prohens ha finalitzat la seva presentació lamentant «la campanya de desqualificació» de l'esquerra i el seu «discurs de la por». «No ens llevaran la il·lusió ni les ganes pel canvi, ni aconseguiran enterrar les ganes de canvi dels ciutadans d'aquestes illes», ha sentenciat.