Alzamora: «Estam compromesos en revertir la tendència regressiva de la llengua pròpia del país»

El candidat de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha reiterat aquest dijous el compromís de la formació amb el foment, difusió i coneixement col·lectiu de la llengua catalana.

Alzamora ha insistit en el paper que han de jugar les administracions en facilitar al màxim el seu ús en tots els àmbits. «Necessitam una aposta clara per la normalització lingüística, per tal de garantir els drets lingüístics de la ciutadania i promoure un ús progressiu de la llengua catalana. El nostre compromís és revertir la tendència regressiva de la llengua pròpia del país», ha assegurat el candidat.

Des de la formació ecosobiranista han valorat de manera positiva la feina feta des de la direcció insular de Política Lingüística. Enguany ha incrementat el seu pressupost en un 45% fins a arribar a 1.788.434 euros, amb un augment important a les ajudes per al foment de la llengua catalana a diferents àmbits.

Segons Alzamora, «l’increment de 500.000 euros ha permès incloure una nova convocatòria d'ajuts per a festivals de música en català o incrementar la dotació econòmica de la convocatòria per a la retolació en català destinada a Ajuntaments».

Alzamora també ha valorat de manera positiva l'aprovació, aquest mateix dijous per part del ple del Consell, d'una sèrie d'ajudes destinades al Gremi Llibreters per a l'organització de la setmana del llibre en català, o per finançar les activitats de l'Escola de Mallorquí o la Institució Pública Antoni M. Alcover.