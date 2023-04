Podem Eivissa diu que prohibirà la compra d'habitatge a no residents

La formació Unides Podem Eivissa ha presentat el seu programa 'Objetivo Vivienda' amb mesures en totes les institucions per garantir l'accés a l'habitatge.

A l'acte de presentació hi han participat els caps de llista d'Unides Podem i han donat a conèixer el seu 'camí a la solució' per garantir un dret fonamental com és el de l'habitatge. Entre les propostes, destaca prohibir la compra a no residents, activar una agència immobiliària pública per a les Balears i limitar els preus del lloguer.

La candidata de la formació al Parlament, Gloria Santiago, ha explicat que aquestes propostes «es poden convertir en fets reals» si Podem entra als governs: «és qüestió de voluntat política», ha afegit Santiago.

«L'habitatge és un dret fonamental que no pararem de defensar, per això presentem aquest conjunt de mesures autonòmiques, insulars i municipals que fan front a l'especulació i al lloguer turístic il·legal com a principals problemes per a l'accés a l'habitatge a Eivissa», ha declarat la candidata al Parlament.

El candidat al Consell d'Eivissa, Óscar Rodríguez, ha afegit que és important dur a terme un pla de xoc en inspecció turística als habitatges que ara es destinen a l'ús turístic. «No falta habitatge, sobren pisos turístics i segones residències», ha reivindicat Rodríguez.

Des del partit també han considerat que «li toca al PSOE aprovar la Llei d'Habitatge al Congrés espanyol perquè així es pugui limitar com més aviat millor el preu del lloguer a Eivissa».

«Des de totes les institucions ens implicarem a donar solució al problema de l'habitatge, i per això tots els municipis disposaran d'oficines d'habitatge i es donaran facilitats per a llogaters i propietaris», ha assegurat la candidata a l'Ajuntament d'Eivissa, Guadalupe Nauda.