El batle d'Elna, Nicolas Garcia, serà jutjat el 18 d'abril per parlar i permetre el català als plens de l'Ajuntament

El batle d'Elna, Nicolas Garcia, serà sotmès a un judici polític el proper 18 d'abril per haver parlat i permetre el català als plens de l'Ajuntament.

El judici es fa després que el Prefecte, Rodrigue Furcy, denunciàs que l’Ajuntament d’Elna està fent punts i actes dels plens municipals en català i després se’ls tradueix al francès.

El batle d'Elna, Nicolas Garcia, ha qualificat «d'esquizofrènica» les contradiccions del prefecte del Departament dels Pirineus Orientals, Rodrigue Furcy, quan argumenta la prohibició del català fent referència a l’article 2 de la Constitució francesa que diu que la llengua de la República és el francès. Per això, estudiarà portar el cas al Consell Constitucional francès.

«França no ha ratificat la Carta Europea de les Llengües, l'ha signada, però no l'ha ratificada. Doncs, la pròpia falta de l'Estat francès ens la fa pagar a nosaltres. Això, si no és esquizofrènia no sé pas que és», apunta Garcia. A més, ha recordat que copresideix l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, que es dedica a promoure'n l'ús, mentre després es dedica a perseguir iniciatives que defensen el català com la d'Elna.

«Dir que la República francesa pot caure del seu pedestal perquè a Elna es parla català en un ple és greu, i, a més a més, ridícul», insisteix el batle.

D'altra banda, Nicolas Garcia ha explicat que «les polítiques centralitzadores i la manca de propostes de desenvolupament econòmic autocentrades en la Catalunya Nord han convertit aquesta regió en una de les més empobrides de l’Estat francès». En aquest sentit el batle també ha explicat que «estan escanyant l’Ajuntament i les capes més empobrides de la situació amb la pujada del preu de la llum un 150% i que ja ha anunciat que desobeiria i no pagarà la propera factura».