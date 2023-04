El PI situa la construcció de l'IES de Son Ferriol com a una prioritat

Els candidats d'El PI al Govern i a l'Ajuntament de Palma, Josep Melià i Carles Cabrera, respectivament, han visitat aquest dilluns els terrenys on s'ha de construir l'IES Son Ferriol i han assenyalat que si la formació forma part d'algun dels executius «aquesta serà una de les seves prioritats».

«Fa més de 30 anys que els veïns esperen la construcció d'aquesta infraestructura educativa més que necessària», ha afirmat Melià.

El candidat al Parlament ha assegurat que impulsarà la declaració d'interès autonòmic de l'obra i s'habilitarà una via administrativa per a poder executar les obres d'interès públic en aquells casos en els quals «la lentitud d'ajuntaments i consells retardin l'execució».

Melià ha recordat que en 2019 el Govern ja va declarar l'IES com a Inversió d'Interès Autonòmic amb una inversió aproximada de 5,8 milions d'euros, a més d'estar inclòs en el Pla d'Infraestructures Educatives 2019-2023.

«Els alumnes i les famílies no es mereixen un Govern així. En vuit anys han estat incapaços d'avançar. Aquest Executiu no ha fet més que donar continuïtat a la política de barracons i aules massificades del govern de Bauzá», ha afegit.

Per part seva, Cabrera ha assegurat que si El PI «accelerarà» el conveni entre Cort i el Consell per a cedir el tram de carretera que passa davant el solar on s'ha de situar el nou institut.