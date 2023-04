Mariví Mengual serà la cap de llista d'Ara Eivissa al Consell insular

L'Assemblea d'Ara Eivissa ha elegit a Mariví Mengual Llull com a cap de llista al Consell d'Eivissa per a les eleccions del pròxim 28 de maig.

Mengual és mestra, amb més de 30 anys d'experiència docent a Eivissa, a educació primària i com a orientadora en diversos centres educatius. Diplomada en educació primària, va obtenir també la llicenciatura en Ciències de l'Educació per la Universitat de València.

Durant anys ha mantingut també una intensa activitat sindical, com a representant de l'STEI-Intersindical. De la mateixa manera, també ha estat destacada la seva participació en associacions feministes, com Dones Progressistes d'Eivissa.

Mengual també té una important experiència política, en la qual destaquen els seus anys com a regidora de l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa, durant el mandat 2007-2011, quan es feu càrrec d'àrees com Igualtat, Salut Pública i Normalització Lingüística, i al mandat 2015-2019, quan fou regidora d'Educació i Normalització Lingüística.

Després de la seva designació, Mariví Mengual ha afirmat que «és hora de portar unes noves polítiques al Consell d'Eivissa, basades en les idees ecologistes, feministes i sobiranistes. Unes polítiques que han estat oblidades, especialment els darrers anys, amb un govern de PP i Ciutadans que deixen la principal institució paralitzada i molt lluny de ser la veritable casa on els eivissencs i les eivissenques ens hem de sentir ben representats».

Des d'Ara Eivissa consideren que la seva presència a les institucions «és més necessària que mai, perquè si no hi som nosaltres no hi ha cap garantia de l'aplicació de les polítiques progressistes i pensades en clau eivissenca que necessita la nostra illa».