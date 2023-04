Majoria ajustada. El 63% dels nostres lectors consideren que MÉS per Mallorca no hauria de confluir amb el projecte polític de Yolanda Díaz de cara a les eleccions estatals perquè «el partit ecosobiranista quedaria sotmès als dictats d'una formació de Madrid». Per contra, el 37% considera que la formació hauria de confluir amb Sumar perquè «aconseguiria aglutinar el vot de totes les forces d'esquerres i ecologistes».

Aquest diumenge, Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra espanyola de Treball, ha donat a conèixer la seva candidatura a través del projecte polític de Sumar. Una plataforma que pretén aglutinar totes les forces d'esquerres de l'Estat espanyol de cara a les eleccions estatals. Un projecte, però, que neix des del desacord amb la cúpula de Podemos.

Els Comuns, Más País, Compromís i Esquerra Unida són algunes de les formacions que assisteixen aquest diumenge a Madrid a l'acte de presentació del projecte polític de Sumar, que ha recorregut l'Estat espanyol i que també arribà a les Balears.

És precisament en el context illenc que l'enquesta d'aquesta setmana centrava la seva pregunta. Segons han apuntat diversos mitjans locals, Sumar manté des de fa temps un canal de comunicació amb MÉS per Mallorca de cara a una possible confluència d'ambdues formacions de cara a les eleccions estatals. Val a dir que MÉS forma part, al costat d'altres formacions, del projecte Ara Més que cerca aglutinar el vot sobiranista i d'esquerres als pròxims comicis generals.

Amb tot, el projecte polític de Díaz s'hauria mostrat obert al fet que el partit ecosobiranista s'integrés en el seu projecte i així aconseguir més representativitat en un escenari d'una política de blocs i polarització. Ara bé, el partit liderat per Lluís Apesteguia es mostraria més refractari a aglutinar-se en aquesta formació, defensant un prisma de lleialtat a la gent de les Illes i no a una formació d'obediència als dictats de Madrid. No obstant això, sembla que les vies de comunicació continuarien obertes, tot i que MÉS per Mallorca no ha assistit aquest diumenge a l'acte de presentació de Díaz a Madrid.

Sigui com vulgui, com es desprèn de les respostes dels nostres lectors, MÉS per Mallorca hauria de mantenir la seva independència política i mirar pels interessos de la ciutadania de les Illes Balears des d'una perspectiva illenca i no centralista.