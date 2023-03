Les crítiques a Prohens per la trobada amb Rodríguez arriben al Congrés espanyol

Aquesta setmana Margalida Prohens, candidata a la presidència del govern pel Partit Popular, ha estat objecte de crítiques per haver menystingut la veu de les 'kellys' i per haver-se reunit amb José María Rodríguez, exdirigent d’aquest partit empresonat per corrupció política. Aquesta darrera polèmica ha arribat aquest dimecres al Congrés espanyol, on Prohens ostenta acta de diputada.

La ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, li han retret aquesta trobada en sessió de control al govern. L'acusen haver preparat les llistes electorals a les eleccions autonòmiques en connivència amb un empresonat per corrupció.

Així, Sánchez ha advertit Prohens que «vagi alerta amb qui es reuneix i amb qui dina en públic, sobretot si és un exdirigent del Partit Popular condemnat per corrupció per haver finançat il·legalment les campanyes electorals de Jaume Matas». Cal recordar que José María Rodríguez està actualment complint condemna a la presó pel cas ‘Over Marketing’, una empresa que es encarregar de les campanyes electorals del PP dels anys 2003 i 2007.

Per la seva part, Grande-Maraska també ha exposat el darrer escàndol del Partit Popular de les Illes Balears al Congrés dels Diputats durant la seva intervenció i ha recordat la trobada de Prohens per «preparar llistes electorals amb una persona condemnada per corrupció» durant un acte a Sencelles els passats dies.