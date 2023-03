Nombroses mostres de rebuig a Prohens per la seva crítica als llits elevables inunden les xarxes

Marga Prohens, presidenta del PP de les Balears, va assegurar en una entrevista a Canal 4 que l'obligació que imposa la Llei del Turisme perquè els hotels instal·lin llits elevables per ajudar a les cambreres de pisos «és la major ximpleria en política turística dels últims anys».

Aquests dimarts les declaracions de la candidata del PP s'han viralitzat a Twitter, i han estat nombroses les mostres d'indignació.

La Unió de Kellys de Balears ha contestat a la crítica de Prohens suggerint que «serà perquè ella fa una mitjana de 60, 70 llits al dia i parla amb coneixement de causa. De veritat aquests són els polítics que ens representen? A l'agost la convidem a venir un sol dia a arrossegar tots aquests llits, i llavors que opini».

La Candidatura d'Unitat Popular - Crida per Palma ha assegurat a través del seu compte que «no és cert que Marga Prohens estigui desconnectada de la realitat: és la veu d'una patronal disposada a arrasar amb tot». La formació ha donat suport al sindicat de les Kellys, i ha insistit que «és la patronal, i no les institucions, qui ha de complir convenis i pagar les millores».

Per altra banda, la portaveu del PSIB, Pilar Costa, ha reaccionat dient que «no sé si és torpesa, ignorància o de mala persona. La salut laboral de les Kellys , majoritàriament dones, li semblen a Marga Prohens 'la mayor tontería en política turística'? No don crèdit! Però aquest és el model del PP, no sé ni com m'exalt a aquestes alçades!».

Maria Esperança Sans, portaveu d'Unides Podem, ha assegurat que les declaracions de Prohens són un «insult a totes les cambreres de pis. Se coneix que dins el PP Balear han fet poca feina i no saben el que és fer llits durant tota la jornada laboral. Aquesta és la política que volen aplicar? La supressió dels drets adquirits de la gent? Arruix!».

MÉS per Mallorca ha titllat de classistes les declaracions fetes per Prohens, i les ministres españoles Yolanda Díaz i Irene Montero també han expressat el seu rebuig a les declaracions de la presidenta del PP: «la major ximpleria en política és no tenir ni un mínim d'empatia».

Las kellys limpian 28 habitaciones al día. Más de 500 camas al mes. Sra Prohens, dígales a ellas que las camas elevables que incluimos en la Ley de Turismo son "la mayor tontería que hemos oído en política", que sigan dejándose la espalda por no molestar a los hoteleros. pic.twitter.com/cW3hfVbzgn — Lucía Muñoz Dalda (@luciadalda) March 28, 2023