Apesteguia: «Qui aspira a liderar aquest país no pot demostrar aquesta manca de sensibilitat cap a la classe treballadora del sector turístic»

MÉS per Mallorca ha mostrat aquest dimarts el seu rebuig a les declaracions fetes per la presidenta del Partit Popular de les Illes Balears i candidata al Govern, Marga Prohens, en què va menystenir les cambreres de pisos, conegudes com les Kellys, assegurant que propostes com la de posar llits elevables per a ajudar-les en la seva tasca diària «és la major tontería en política turística».

En aquest sentit, el candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha apuntat que «Marga Prohens i el PP han de deixar clar si volen estar al costat de la classe treballadora del sector turístic o no». A més, des de la formació econacionalista han rebutjat la poca consideració que ha mostrat Prohens, qui ha posat en dubte les malalties laborals que pateixen moltes persones pel seu tipus de treball, especialment les dones. «És indignant que algú que aspira a liderar aquest país demostri aquesta manca de sensibilitat cap a la classe treballadora del sector turístic», ha assegurat Apesteguia.

Apesteguia ha finalitzat recordant que declaracions com les de Prohens «demostren que la dicotomia esquerra-dreta segueix més viva que mai». «Ser d'esquerres és lluitar pels drets dels treballadors. En canvi, ser de dretes és que les mesures contra les malalties laborals de les Kellys et semblin la beneitura més gran que has escoltat mai», ha assegurat el líder de MÉS per Mallorca.

Des de MÉS per Mallorca han finalitzat assegurant que queda clar el model del Partit Popular i de Marga Prohens, que és el de «continuar explotant milers de treballadores i legislar a favor d’uns pocs». En aquest sentit, Apesteguia ha clos dient que «el PP està molt allunyat de la realitat del país».