Més per Menorca proposa construir vuit carrils bici arreu de l'illa per avançar en la mobilitat sostenible

Més per Menorca contempla en el seu programa electoral la mobilitat sostenible com un dels elements clau per al futur de l'illa i proposa continuar desenvolupant la xarxa menorquina de carrils bici.

El partit ha posat damunt la taula aquest dilluns l'execució d'una important ampliació de la xarxa de carrils bici. El candidat de Més per Menorca a la Presidència del Consell Insular, Josep Juaneda, ha destacat que «la mobilitat activa i saludable és una prioritat per a nosaltres i per açò ens comprometem a construir el màxim nombre de carrils bici».

Els ecosobiranistes proposen la construcció de 32 km en carrils bici intermunicipals, que consideren que es poden dur a terme amb finançament estatal, autonòmic i fons propis:

Ciutadella - Cala en Blanes (2km)

Me-22 Ferreries- Cala Galdana (6,2km)

Me-15 entre Es Mercadal i Fornells (6,3km)

Me-18 entre Es Migjorn Gran i Sant Tomàs (3,5km)

Alaior - Son Bou (6,5km)

Me-14 i camí vell de sant Climent (2,1km)

Me-6 entre Sant Lluís i enllaç amb Me-2 (4km)

Me-2 entre Entrada Es Castell i enllaç amb Me-6 (1,3km)

La formació ha explicat que la redacció d'alguns d'aquests projectes, com els carrils que donen continuïtat a tota la xarxa i que enllacen amb Maó, Sant Lluís i Es Castell, així com el que pròximament unirà Sant Climent per la ME-14 i amb el camí vell de Sant Climent, es troben en un estat avançat. També es troba molt avançat un tram de la Me-15 entre el nus amb la Me-7 i el nus amb Platges de Fornells i Ses salines.