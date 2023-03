Melià: «Avui depenem més del turisme que fa vuit anys»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha criticat la «nul·la acció política» del Govern Armengol per a avançar cap a la diversificació econòmica i el canvi de model productiu en els darreres vuit anys. «Un dels grans objectius de la presidenta era avançar de manera potent amb la diversificació del model productiu a les Illes Balears. Vuit anys després aquest objectiu no s’ha assolit i ha fracassat estrepitosament», ha assegurat Melià.

Així mateix, el portaveu ha assenyalat que avui depenem més del turisme que fa vuit anys. «En innovació continuam estant a la coa d’Espanya, un 0,48%, al PIB balear. Molt enfora de comunitats com Navarra i el País Basc».

Amb tot, Melià ha finalitzat la seva intervenció assegurant que cal un canvi per a avançar «de bon de veres» en la diversificació econòmica. «La innovació, la indústria i el sector primari són apostes estratègiques d’El Pi per a la pròxima legislatura. El pròxim govern estarà determinat per El Pi i s’imposaran polítiques favorables a l’economia productiva. Deixarem el prohibicionisme absolut i caminarem cap al suport als sectors productius», ha conclòs.