MÉS per Inca defensa un «municipalisme transversal que des del sobiranisme garantesqui drets»

MÉS per Inca ha presentat aquest dissabte la candidatura amb la qual concorrerà a les properes eleccions municipals així com el programa de govern per a l’Ajuntament.

La candidata a la batlia, Alice Weber, ha explicat que a la llista electoral «els nostres valors, ideals i prioritats són ben presents i ens presentam avui per a prometre defensar-los, consolidar-los i fer-los realitat, transformant així la nostra ciutat i fent-la més justa, més inclusiva i més solidària. Una ciutat que garanteixi el benestar social per a tots i per a totes».

A la llista s’hi sumen Helena Cayetano, actual regidora i historiadora de l’art; Maria Victòria Llull, graduada en bioquímica i secretària general de la formació política juvenil Mallorca Nova; i Mateu Pieras, filòleg i professor de català. També hi destaquen noves i joves cares com la d'Aina Maria Quetglas, farmacèutica i nutricionista, i Llorenç Escanellas, graduat en bioquímica.

Les candidates han explicat els principals eixos del programa amb el focus en la construcció d’un nou centre de secundària, tal i com ja feu en la legislatura anterior amb la promoció d’un centre de primària. També s’han destacat propostes com la creació d’una zona prioritària de vianants al nucli d’Inca, un sistema públic de lloguer de bicicletes i la creació de pàrquings dissuasoris. Maria Victòria Llull, tercera candidata, ha destacat un model de teatre vinculat a l’escola i proper al poble i a les entitats escèniques locals.

Alice Weber ha destacat un municipalisme transversal que des del sobiranisme aconseguesqui «l'accés a l’habitatge per als joves inquers, les necessitats assistencials per a les persones dependents i la construcció d’un sistema democràtic que realment garantesqui els drets de totes les persones: els drets humans, de les llibertats o els drets lingüístics». La defensa del territori, la cultura i la llengua han ocupat un lloc destacat en el seu discurs, conjuntament amb els valors republicans i feministes, per a aconseguir «amb honestedat, transparència i integració, una transformació social, econòmica i política que generi una societat inquera justa, solidària i inclusiva, participada per tot el poble».

L’acte, al que hi han assistit més de 150 persones, ha estat presentat per Toni Rodríguez i ha comptat amb la participació dels Glosadors de Mallorca, Mateu Xurí, Macià Ferrer, Maria Magdalena Amengual, i una colla de xeremiers i fabiolers.