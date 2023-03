MÉS per Mallorca aposta per una campanya electoral pensada per liderar totes les institucions amb el lema «Més que paraules»

El coordinador de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia; el secretari general i candidat al Consell, Jaume Alzamora, i la candidata de MÉS-Estimam Palma a la batlia de la ciutat, Neus Truyol, han presentat aquest dissabte la campanya electoral de la formació ecosobiranista a través de la qual aspiren a «liderar totes les institucions» a partir del pròxim 28 de maig. En lema de la campanya serà: «Més que paraules».

En aquest sentit, el líder de la formació ha apuntat que «Més que paraules significa no només com encaram la campanya, sinó com encaram la vida i quines passes feim per transformar el nostre país». Apesteguia ha assegurat que «des de MÉS per Mallorca tenim molt clares quines són les idees i quina és la feina que cal fer per resoldre els problemes de la gent. Més que paraules vol dir preservació del medi ambient i el territori; universalització del dret a l'habitatge, i normalització de la llengua catalana».

El candidat a president del Govern ha finalitzat dient que «Més que paraules també és fer front als dos principals problemes que tenim al nostre país, que són el model turístic i econòmic actual, i la falta de poder polític de les nostres institucions d'autogovern». En aquest sentit, Apesteguia ha assegurat que «amb la campanya que presentam volem donar a conèixer les més de mil propostes del programa de MÉS per Mallorca amb solucions concretes als problemes de la gent».

Per part seva, Jaume Alzamora ha presentat els fils conductors de la campanya econacionalista, que seran els valors de sinceritat, proximitat i positivitat, a través dels quals la MÉS per Mallorca traslladarà a la ciutadania la feina feta a les institucions, però també els reptes i expectatives de futur. Alzamora ha assegurat que «la imatge gràfica que presentam capta l'essència del que és MÉS per Mallorca i tot el que ens ha permès arribar allà on som i fer tot el que hem fet». El candidat insular ha destacat que «la campanya que presentam és fresca, amable, valenta i moderna, i està dissenyada íntegrament per nosaltres, amb un producte únic, propi i de proximitat».

Finalment, Neus Truyol ha presentat els principals eixos de la campanya de MÉS-Estimam Palma. En aquest sentit, Truyol ha destacat que «plantejam una campanya de proximitat pensada per donar solucions als barris i ciutats de Palma, així com a les diferents crisis climàtica, social i econòmica i a les necessitats de persones que hi viuen».