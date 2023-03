Prohens: «Vull que el proper Govern sigui estable i Vox ha demostrat que no és un element d'estabilitat»

La presidenta del PP de les Balears, Marga Prohens, ha expressat la seva voluntat que «el proper Govern sigui estable» i ha sentenciat que «Vox ha demostrat que no és un element d'estabilitat». Així ha respost la líder de la sucursal del PP a les Balears aquest divendres, en relació amb la ruptura de Vox i el PP a Madrid.

«El PP és un partit lliure, sense hipoteques amb ningú, i no forma part de cap bloc, com es va demostrar amb la moció», ha insistit Prohens. En aquest punt, ha assegurat que no es presenta a les Balears «per a liderar cap bloc», sinó amb un programa de «govern propi».

Finalment, Prohens ha indicat que la «ruptura» de Madrid va venir primer pel rebuig de Vox a aprovar uns pressupostos «que portaven una baixada important d'impostos». A més, «aquesta setmana ha blocat una llei per a atraure inversió estrangera», ha lamentat.

«Jo també he anunciat aquí -a les Balears- mesures per a atraure inversió i que aquesta terra torni a ser d'oportunitat, i si Vox està en contra d'això no em trobaran», ha finalitzat Prohens.