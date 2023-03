El director general d'IB3 defensa la neutralitat de l'ens davant les acusacions del PP i Cs

El director general d'IB3, Andreu Manresa, ha defensat aquest dijous la neutralitat de l'ens públic durant la darrera comissió de control del Parlament, davant el qüestionament del diputat del PP Antoni Fuster pel «tracte als actes i als càrrecs del PP».



Fuster ha assegurat que «sistemàticament no es cobreixen les convocatòries del candidat del PP a l'alcaldia de Palma, Jaime Martínez». El diputat ha protestat també pel «to de l'entrevista» a la presidenta de la formació, Marga Prohens, en el magazín matinal 'AlDia'. Ha assegurat que va ser «incisiva i amb temes incòmodes», com un cas de «suposada corrupció que no és» -referint-se al president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí- i comparant-ho tot amb l'entrevista a Francina Armengol.

Davant d'aquestes acusacions, Andreu Manresa ha desmentit l'existència de «cap criteri establert per tractar diferent de cap partit polític», més enllà dels criteris purament periodístics.

En al·lusió a la cobertura de la campanya electoral, Manresa ha tornat a defensar la neutralitat d'IB3 després que el diputat de Cs, Juan Manuel Gómez, criticàs el cara a cara limitat al PP i al PSIB. El director ha assegurat que «IB3 no és part del joc polític, ajuda a retransmetre'l i a fer-lo obert. No farem trampes. I si cometem algun error serà per equivocació, no per programació subtil o per manipulació disfressada».