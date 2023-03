El nou Atles geogràfic i històric de les Balears estarà disponible a tots els centres educatius

L'Institut d'Estudis Autonòmics en el marc dels actes commemoratius del 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia ha editat la nova edició de l'Atles geogràfic i històric de les Illes Balears.

Aquest dijous el conseller d'Educació i Formació Professional, Martí March, i la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, acompanyats del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i del director de l'Institut d'Estudis Autonòmics, Lluís Segura, a més dels tres autors, Cels Calviño, Pau Bibiloni i Joan Bauçà, han presentat aquesta edició renovada i actualitzada de l'obra.

La consellera Garrido ha recordat que «l'aniversari del nostre Estatut ha de ser una oportunitat no només per recordar aquesta efemèride sinó per rememorar quins són els valors del nostre Estatut i aquells que ens fan ser únics com a territori i com a societat».

Per la seva part, el conseller March ha agraït la feina feta i ha destacat que aquesta obra en forma d'Atles Geogràfic «és una magnífica eina pedagògica per als centres, perquè siguin capaços de donar a conèixer als estudiants la nostra terra i puguin estimar-la».

Amb aquesta segona edició de l'Atles, l'objectiu del Govern és «contribuir a apropar l'autonomia a la població escolar» mitjançant la divulgació de continguts didàctics atractius —especialment adreçats als alumnes de primària i dels primers cursos de secundària— relatius a la geografia, la història i les institucions de l'arxipèlag.

La Conselleria d'Educació i Formació Professional farà arribar un exemplar de l'Atles a tots els centres educatius. Paral·lelament, l'obra també podrà descarregar-se en format PDF des dels webs de l'IEA i de la Conselleria.