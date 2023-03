GOB: «La conservació de la biodiversitat ha de ser un eix fonamental en la política de la propera legislatura»

El patrimoni natural és un element bàsic de la nostra realitat ambiental i social, amb una importància extraordinària no només per a la conservació de la biodiversitat sinó també per al manteniment de l’economia de les Balears.

Com explica el GOB Mallorca, el patrimoni natural «pot contribuir a valoritzar la producció de bens, i a fer possible la realització de serveis lligats a la protecció i aprofitament sostenible del medi natural com a mitjà per a la creació d’economia local». Tot i això, apunten que la política balear de protecció, gestió i conservació del patrimoni natural continua ocupant «un paper ben poc rellevant» i no és «una prioritat». Per això, l'entitat ecologista considera que «en un escenari actual i previsible d’increment de les pressions antròpiques sobre la biodiversitat cal adoptar una política més compromesa amb la conservació, per a evitar la pèrdua patrimonial».

A les portes d’una nova legislatura, el GOB posa sobre la taula una sèrie de fites que consideren «prioritàries» i proposen que siguin assumides per les formacions polítiques que optaran a governar les Illes Balears els propers 4 anys:

La conservació de la biodiversitat s’ha d’abordar de forma més compromesa i ha de condicionar totes les polítiques sectorials, especialment en àrees clau com agricultura, pesca, planificació hidrològica, energia i turisme, sobre una base legal actualitzada, sòlida, compromesa i ajustada a la situació balear (és prioritària una Llei de conservació del patrimoni natural de les Illes Balears), i amb els recursos econòmics i els mitjans suficients.

La dotació de recursos humans suficients és imprescindible per desenvolupar una gestió conservacionista creïble i eficient. Cal incrementar especialment els efectius dedicats a la vigilància, la instrucció de procediments, l’elaboració d’instruments de planificació i la gestió dels espais naturals sobre el terreny.

Cal avançar en la declaració de nous espais protegits, i especialment en la designació de zones de protecció estricta, per donar compliment als compromisos assumits amb l’Estratègia Europea de Biodiversitat que fixa per al 2030 l’objectiu del 30% de territori tant terrestre com marí protegit el 2030, i un 10% amb protecció estricta. La creació del Parc natural de Ponent, l’ampliació (terrestre i marina) del Paratge natural de la Serra de Tramuntana i l’ampliació marina del Parc natural de sa Dragonera haurien de ser prioritàries, així com l’increment de les zones de reserva integral tant als parcs i paratges naturals com a les reserves marines.

S’han de reenfocar les prioritats de gestió dels espais protegits, reforçant les àrees de conservació, seguiment i investigació, prioritzant la recuperació i conservació de les espècies i els hàbitats naturals i el garantiment de les seves funcions ecològiques i ambientals per davant de la resta d’usos com l’aprofitament turístic. Els espais protegits han de poder ser gaudits, per la ciutadania resident i pels visitants, però no cal perdre de vista que la seva funció fonamental és la recuperació i conservació del patrimoni natural. Cal subsanar la deficiència crònica que pateixen els espais protegits quant a planificació a mig termini (plans de gestió), fet que provoca una gestió basada en les oportunitats del moment i en la improvisació, i no en un vertader full de ruta.

Cal disposar d’una estratègia balear de bioseguretat, amb implicacions a totes les àrees de gestió de les diferents administracions, per prevenir i abordar convenientment l’impacte causat per les espècies exòtiques invasores, un dels problemes més importants per a la conservació de la biodiversitat arreu del món i especialment als sistemes insulars. Així, s’ha de disposar d’un marc legal suficient i operatiu, incrementar els controls en l’arribada de mercaderies biològiques vives, en especial les destinades a l’agricultura, la ramaderia, la jardineria i la tinença d’animals, i dur a terme campanyes efectives tant d’eliminació de les espècies invasores com de conscienciació de la ciutadania per tal que sigui conscient del problema.

Aquestes i moltes més propostes relatives a la conservació de la biodiversitat a les Balears formen part d’un document general de propostes que ha elaborat el GOB davant les properes eleccions autonòmiques, insulars i locals i que els propers dies posaran a disposició de les formacions polítiques interessades en abordar la protecció i conservació del medi ambient en els seus programes.