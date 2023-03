MÉS per Mallorca i PIMEM coincideixen en apuntar que un IVA reduït milloraria la competitivitat de les empreses

El candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, juntament amb el candidat al Consell, Jaume Alzamora, i la candidata a la batlia de Palma, Neus Truyol, s'han reunit aquest dilluns amb Jordi Mora, president de la patronal de la petita i mitjana empresa de Mallorca, i amb els presidents de les sectorials del sector primari, industrial, serveis i educació, per tal de presentar el programa electoral de la formació econacionalista sobre economia.

MÉS per Mallorca i la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM)

han coincidit en apuntar que la insularitat suposa «uns sobrecostos per a les empreses mallorquines i, per tant, una pèrdua de competitivitat respecte al teixit empresarial peninsular». En aquest sentit, també han coincidit en indicar que l'aplicació d'un IVA reduït i propi per a les Balears, tal com tenen des de fa anys les Canàries, Ceuta i Melilla, «milloraria la competitivitat del teixit empresarial de l'illa».

Apesteguia ha manifestat que «les Illes Balears som l'únic territori extrapeninsular que no tenim un IVA diferenciat, fet que ens debilita i ens fa que les nostres empreses siguin menys competitives que les de la Península i, conseqüentment, que els ciutadans i ciutadanes hàgim de pagar un preu més elevat dels productes».