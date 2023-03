MÉS vol reprovar els diputats illencs del PSOE pel seu vot en contra de la limitació del preu del lloguer

El secretari general de MÉS per Mallorca i candidat al Consell, Jaume Alzamora, i el diputat i candidat al Parlament, Joan Mas ‘Collet’, han presentat aquest divendres en roda de premsa una iniciativa per a reprovar els diputats illencs del PSIB-PSOE al Congrés, Pere Joan Pons i Sofía Herranz, després que el passat dimarts votessin en contra de limitar el preu del lloguer a les Illes Balears.

Alzamora ha apuntat que «que els diputats socialistes votin en contra de donar solució al problema més gran que pateixen els ciutadans del nostre país és una vergonya, i des de MÉS per Mallorca no podem quedar de braços plegats». El candidat al Consell ha continuat assegurant que «sentim indignació, estupefacció i vergonya pel comportament dels diputats illencs del PSIB-PSOE davant la seva evident manca de respecte cap al Parlament del país pel qual són congressistes».

Per la seva part, el diputat Joan Mas ‘Collet’ ha manifestat que la PNL impulsada per MÉS per Mallorca sorgeix després que el passat dimarts, la iniciativa de Més per Menorca en la qual es demanava modificar la Llei estatal d’Arrendaments Urbans (LAU) amb l’objectiu d’aconseguir un marc jurídic que permetés a les comunitats autònomes marcar un topall als preus del lloguer, fos rebutjada al Congrés espanyol.

En aquest sentit, el diputat ha apuntat que «el vot contrari de Pons i Hernanz a la iniciativa aprovada pel Parlament del país que representen és, sens dubte, una deslleialtat política i un menyspreu a la ciutadania de les Illes Balears, a la qual tenen el deure de representar».