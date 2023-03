El relator especial de l'ONU afirma que els avenços en memòria democràtica a les Balears «poden ser un exemple a seguir en altres territoris»

Fabián Salvioli, relator especial de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) per a la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, s'ha reunit aquest dijous amb la presidenta del Govern, Francina Armengol, i el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, per conèixer de primera mà les polítiques i iniciatives que es desenvolupen en matèria de memòria democràtica a les Balears.

Durant la reunió s'han tractat els avenços duits a terme en els darrers anys mitjançant les entitats memorialistes, i sostinguts en l'aprovació al Parlament de les lleis per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme, i de memòria i reconeixement democràtics, el 2016 i el 2018, respectivament.

En referència a aquestes lleis, la presidenta del Govern ha assegurat que «ens han permès treballar en pro de la veritat, la justícia i la reparació, també des d'un punt de vista pedagògic per a tota la societat i demanant perdó a les víctimes per tants d'anys d'espera». Armengol ha afegit que el Govern manté el compromís de «seguir treballant per continuar fent-ho possible».

Fabián Salvioli ha afirmat estar «seguint de prop el procés de tota Espanya, però particularment de les Illes Balears perquè les polítiques que s'hi estan desenvolupant poden ser un exemple a seguir en altres territoris». El relator de les Nacions Unides ha afirmat que a les illes «s'està fent el que ha de fer-se», ja que «s'ofereix acompanyament psicosocial a les famílies, s'ajuda a tancar cercles amb l'entrega de restes i es permet avançar cap al futur establint currículums a les escoles de memòria democràtica».

D'altra banda, Yllanes ha afirmat que «la presència del relator significa el punt culminant de vuit anys de compromís polític del Govern per avançar en memòria democràtica» i ha recordat que «no parlam d'obrir fosses perquè ho reclamin les víctimes o les entitats memorialistes, sinó de drets humans».

Durant la visita de Salvioli a Mallorca, que s'allargarà fins al pròxim diumenge 12 de març, el relator especial de l'ONU coneixerà algunes de les iniciatives posades en marxa, es reunirà amb representants de la societat civil i d'entitats memorialistes, i participarà en l'acte d'homenatge i lliurament de restes de quatre víctimes als seus familiars, que tendrà lloc el dissabte 11 de març al migdia davant del Mur de la Memòria del cementiri de Palma.