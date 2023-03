Vidal (MÉS) i Clavijo (Coalició Canària) reclamen empreses públiques per a gestionar els aeroports de les illes

El senador autonòmic de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, i el senador de Coalició Canària, Fernando Clavijo, han reclamat que es generin empreses públiques per a gestionar els aeroports de les illes.

Segons ha explicat MÉS aquest dimarts, Vidal ha considerat que, «davant l'amenaça del Ministeri de Transports de privatitzar i centralitzar els aeroports illencs i d'altres llocs, el que té sentit és crear empreses públiques autonòmiques que facin front a la «mala gestió estatal».

«Els estatuts d'autonomia de les Balears i les Canàries preveuen gestionar aeròdroms i per tant la gestació d'una empresa pública per als aeroports seria factible», ha assenyalat.

Per part seva, Clavijo ha definit la qüestió com «de sentit comú» i ha contemplat que és «de justícia històrica per moltes dècades de centralisme i d'incompetència estatal» que les Balears i les Canàries es puguin fer càrrec dels seus aeroports.

Per acabar, Vidal ha conclòs dient que «davant l'espoliació i la privatització no hi ha res més raonable per a la ciutadania de les Illes que gestionar des de Palma i Menorca les torres de control de Mallorca i Menorca».