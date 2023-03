Després de l'èxit de les enquestes anteriors, plantejam una nova enquesta centrada en l'Estatut d'Autonomia, que aquesta setmana ha complit 40 anys. En aquesta ocasió demanam als nostres lectors per una possible reforma del marc legal autonòmic.

La pregunta és clara: què considerau que hauria d'implicar una possible reforma de l'Estatut d'Autonomia? És a dir, com s'hauria d'adaptar l'actual marc normatiu a la realitat de les Balears del segle XXI.

Ara que hi ha una majoria parlamentària a favor de reformar l'Estatut, sembla evident la necessitat de plantejar alguns canvis significatius. En aquest sentit, alguns partits com ara MÉS per Mallorca, ja han deixat clar que l'actual Estatut «ens ha quedat petit».

Aquests canvis podrien passar per reconèixer el dret d'autodeterminació, blindar la protecció de català i incloure el concert econòmic. Ara bé, els sectors més conservadors es mostren en contra d'aquestes reformes i semblen més partidaris de fer algunes actualitzacions institucionals, però no incorporar més competències.

Davant aquesta situació, dBalears remet la pregunta als seus lectors. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

- Hauria de reconèixer el dret d'autodeterminació, blindar la protecció de català i incloure el concert econòmic.

- Hauria de fer algunes actualitzacions institucionals, però no incorporar més competències.