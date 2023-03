David Álvarez (EUIB): «Som un partit que sap ser-hi. Ens immolam per tal d'afavorir la formació de governs progressistes»

Aquest dissabte ha tengut lloc l'acte de presentació de candidats i candidates d'Esquerra Unida per a les eleccions autonòmiques d'enguany, el qual ha tengut lloc a l'Auditori Joan Plaça, a la ciutat de València, baix el lema 'Cuidamos lo cercano'.

A la capital valenciana s'hi han citat representants federals i autonòmics, entre els quals el coordinador federal d'Esquerra Unida i ministre de Consum del Govern espanyol, Alberto Garzón; la portaveu d'Esquerra Unida a nivell federal i eurodiputada Sira Rego; la coordinadora general d'Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez; i centenars d'afiliats i simpatitzants de la formació provinents d'arreu de l'Estat.

En representació d'Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) hi ha assistit i participat el company David Álvarez Cayuela, conseller d'Unides Podem al Consell Insular d'Eivissa. Álvarez ha començat referint-se a Esquerra Unida com el partit que va heretar totes les esperances de les esquerres, «on sumam tota mena de corrents, fent confluir els ideals i les esperances que des de postulats diferents, anhelam i treballam per aconseguir un futur millor».

Pel que fa a les Illes Balears, Álvarez ha volgut explicar la participació d'EUIB en multitud de coalicions, la voluntat real i mantinguda en el temps de defensar veritables polítiques d'esquerres, com la Llei de Fosses, la Llei de Reserva de Biosfera de Menorca, o «els esforços titànics realitzats per la companya Laura Pérez perquè s'aprovi la Llei del Joc a les Balears. Som un partit que sap ser-hi. Que ens immolam i ens deixam immolar per tal d'afavorir la formació de governs progressistes», ha remarcat.

A les Balears, EUIB és «el partit de les persones treballadores, que té clar que el futur econòmic, social i mediambiental de les nostres illes passa pel decreixement». «Defensam un sistema impositiu equànime que permeti recuperar múscul a l'Administració pública. Una administració forta que reparteixi els recursos de manera equitativa entre els sectors de la població més desafavorits», ha conclòs el conseller eivissenc.