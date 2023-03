MÉS per Mallorca durà al Senat espanyol la declaració de zona catastròfica dels indrets afectats per Juliette

MÉS per Mallorca, a través del senador Vicenç Vidal, ha anunciat que presentarà una iniciativa al Senat espanyol per tal d'instar el Govern espanyol, liderat per PSOE i Unidas Podemos, que declari urgentment com a zona catastròfica els indrets afectats per la borrasca Juliette.

El senador ha apuntat que «no podem permetre que es torni a produir la situació produïda el 2020 amb el cap de fibló que va afectar els municipis de Banyalbufar, Valldemossa i Esporles». En aquest sentit, Vidal ha recordat que «la declaració de zona catastròfica pel cap de fibló de 2020 va arribar tard i malament, i això no pot tornar a passar». Vidal ha manifestat també que «els municipis i particulars afectats per la borrasca Juliette no han d'haver d'esperar un any i mig, com va passar amb la tempesta de 2020, per poder rebre les ajudes».

Ajudes del Consell per valor de 6,5 milions d'euros

Per altra banda, el senador de MÉS per Mallorca ha valorat molt positivament les ajudes presentades pel conseller i candidat econacionalista al Consell, Jaume Alzamora, el qual ha mobilitzat un total de 6,5 milions d'euros per impulsar un pla extraordinari d'ajudes a municipis i particulars per a sufragar el cost de les destrosses provocades per la borrasca.

En aquest sentit, la institució insular, a través del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local i del Consorci Serra de tramuntana, destinarà 1,5 milions d'euros a ajudes directes per a particulars, i altres 5 milions a ajuntaments. Sobre aquest pla presentat aquest divendres, el senador Vidal ha reclamat al govern de Pedro Sánchez «que actuï ràpidament, tal com ha fet el Consell de Mallorca, i mobilitzi el pressupost necessari per pal·liar els efectes de la borrasca Juliette».