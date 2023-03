El Govern fa balanç dels desperfectes causats per la borrasca Juliette i demanarà la declaració de zona catastròfica

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciat aquest dijous que les Balears demanaran al Govern d'Espanya que declari la serra de Tramuntana i altres indrets greument afectats per la tempesta Juliette com a zona greument afectada per una emergència de protecció civil, la coneguda com a zona catastròfica.

Armengol, acompanyada de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, i del conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha visitat les tasques que estan duent a terme els equips d'emergències a la serra de Tramuntana per restablir la normalitat i pal·liar els efectes de la borrasca Juliette.

La presidenta ha agraït «a tots els serveis públics la feina immensa» que els aproximadament 80 efectius estan duent a terme des de dimarts, i ha explicat que des de la Conselleria de Medi Ambient «es farà una valoració i un plantejament extraordinari de restauració de la zona forestal perquè els arbres caiguts són molts».

«La prioritat és continuar amb les tasques de rescat de persones que es troben aïllades a cases particulars a les zones de Cala Tuent, sa Calobra i Orient, amb helicòpters de l'IBANAT, l'UME i la Guàrdia Civil», ha assegurat Armengol. Els helicòpters també han fet subministrament de primeres necessitats a veïnats que no requerien ser rescatats.

La companyia Endesa ha informat aquest matí que encara quedaven prop de 1.300 abonats sense llum repartits a diferents indrets de Mallorca, amb una previsió de restablir el subministrament durant aquest dijous.

La Direcció Insular de Carreteres del Consell Insular de Mallorca ha informat que encara hi ha nou trams de carreteres tallats a diferents indrets de l'illa. Armengol ha tornat a fer una crida a tota la ciutadania «perquè eviti els desplaçaments innecessaris fins a la serra de Tramuntana, sigui en cotxe o per fer excursions. El risc d'accidents continua sent elevat i poden posar-se en perill a ells mateixos i als serveis d'emergència i, a més, es necessita que les carreteres no estiguin ocupades perquè els efectius es puguin desplaçar ràpidament».

Per altra banda, la situació dels torrents està controlada i una seixantena d'efectius de l'Operatiu d'Incendis Forestals, acompanyats d'una quinzena d'agents de Medi Ambient, han retirat 1.705 arbres o cimals.