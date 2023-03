L'esquerra diu que vol més competències, la dreta vol que se'n traspassin a l'Estat

La coordinadora autonòmica de Podem a Balears, Antònia Jover, ha considerat «que tenir més autogovern és necessari» i, en aquest sentit, ha demanat obtenir més competències «per a gestionar el futur de les Illes».

«Ara tenim la competència de costes, però és necessària la cogestió de ports i aeroports per a dissenyar i gestionar el futur de les Illes», ha dit Jover en declaracions als mitjans, en el marc de la celebració del 40è aniversari de l'Estatut d'Autonomia.

«Només si tenim més competències podem arreglar des de les Balears el problema de l'habitatge. És necessari que ens habilitin per a poder legislar i tenir l'excepció balear», ha sentenciat.

MÉS per Mallorca ha manifestat que no permetran una 'reformeta' de l'Estatut. «La situació d'infrafinançament a la qual ens té sotmesos l'Estat requereix l'aprovació d'un nou Estatut, amb tota l'ambició que necessiten les Illes». El candidat de la formació a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha lamentat que «cada any l'espoli fiscal al qual sotmet l'Estat a les Balears és de 4.000 milions d'euros que es van i no tornen».

La portaveu adjunta del PSIB en el Parlament, Sílvia Cano, ha defensat una reforma de l'Estatut d'Autonomia «per a blindar drets i llibertats i reforçar molt més els serveis públics».

«Valoram positivament aquests 40 anys d'Estatut, commemorat com un període de grans oportunitats, de progrés social i de consolidació de la democràcia, drets i llibertats», ha dit.

Amb tot, ha afirmat que els socialistes estan «centrats en la confecció d'una proposta de reforma estatutària des del màxim consens per a blindar els drets i llibertats, i molt més els serveis públics».

A més, ha expressat la seva voluntat de donar «una nova vida a l'Estatut conforme a les noves necessitats socials, en un sentit de reforçar el dret a l'habitatge i amb nous reptes com el canvi climàtic, la bretxa digital o la igualtat d'oportunitats».

La presidenta del PP a les Balears, Marga Prohens, ha assegurat sentir-se «molt còmoda» amb l'actual Estatut d'Autonomia i ha demanat continuar reivindicant el seu desplegament «amb garanties i finançament».

«Ens sentim molt autonomistes i molt còmodes amb aquest Estatut, perquè és important saber d'on venim i també encarar reptes de futur, amb responsabilitat i esperit de consens», ha dit.

En aquest sentit, ha insistit en la necessitat de reclamar un major finançament per a les Illes dins del «sistema estatal que les perjudica» i ha exigit «fer passos cap a l'autonomia tributària».

La portaveu del partit polític espanyolista Ciudadanos, Patricia Guasp, s'ha mostrat partidària aquest dimecres de reformar l'Estatut d'Autonomia «perquè hi ha competències que han de 'tornar' a l'Estat», com la sanitària o l'educativa.

«És veritat que l'Estatut ens ha donat 40 anys de cohesió social, econòmica i territorial a les Illes, i també ha consolidat les llibertats i els drets individuals que s'han conquistat, però volem fer un pas més, perquè hi ha competències en educació i sanitat que han de tornar a l'Estat perquè es faci una millor gestió», ha insistit la portaveu dels nacionalistes espanyols.