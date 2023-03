Apesteguia: «L'Estatut ens ha quedat petit; necessitam parlar de tu a tu amb l’Estat»

El coordinador general de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, i el secretari general i candidat al Consell, Jaume Alzamora, han comparegut avui en roda de premsa amb motiu dels 40 anys de l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Apesteguia ha apuntat que «necessitam impulsar un nou Estatut propi ja que el marc que defineix l’Estatut actual no ha estat suficient per donar resposta a totes les demandes que tenim com a societat».

El candidat ecosobiranista al Govern ha manifestat que «des de MÉS per Mallorca no permetrem una reformeta de l’Estatut. La situació d’infrafinançament a la que ens té sotmesos l’Estat requereix l’aprovació d’un nou Estatut propi amb tota l’ambició que necessiten les Illes Balears». En aquest sentit, Apesteguia ha manifestat també que «l'Estatut ens ha quedat petit; necessitam parlar de tu a tu amb l’Estat». El líder ecosobiranista ha lamentat que «cada any l’espoli fiscal a què ens sotmet l’Estat és de 4.000 milions d'euros que se’n van i no tornen, i hem de dir prou».

Incompliment de l’Estatut actual

Per la seva part, el secretari general i candidat al Consell, Jaume Alzamora, ha denunciat «l'incompliment reiterat i sistemàtic de l’Estatut per part de l’Estat espanyol». En aquest sentit, Alzamora ha exigit que es transfereixin les competències pendents, entre les quals ha destacat les de justícia, inspecció laboral i aeroports.

En aquest sentit, el candidat de MÉS per Mallorca al Consell ha apuntat que «volem totes les competències que marca l’Estatut, especialment una que és clau per poder fer front als principals problemes que patim: la gestió de l’aeroport». Alzamora ha finalitzat assegurant que «volem les claus de la porta d'entrada al nostre país. Volem poder regular i gestionar l’aeroport per poder reduir el nombre de visitants que hi arriben».