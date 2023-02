Més per Menorca presenta una Proposició de Llei sobre els poders en instal·lacions portuàries «per evitar casos com el de Fornells»

El Parlament ha admès a tràmit aquest dimarts una Proposició de Llei de Més per Menorca que vol reequilibrar els poders sobre molls i altres instal·lacions portuàries que té actualment Ports IB i que també busca tenir en compte la capacitat de càrrega del litoral a l'hora de planificar un possible creixement.

Un dels objectius de la proposta és que els ajuntaments adquireixin més competències i que els seus informes siguin vinculants, «per exemple, a l'hora d'ampliar infraestructures». Des de la formació expliquen que, d'aquesta manera, «s'evitarà que es repeteixin casos com el de Fornells, on Ports IB ha fet un edifici al Pla de Fornells tot ignorant l'opinió dels vesins i del mateix ajuntament».

Des de Més per Menorca asseguren que «les dinàmiques de Ports IB no permeten la participació ciutadana ni dels agents socials, i interfereixen en les competències de les quals disposen els ajuntaments respecte de la resta de territori».

Josep Castells, portaveu de la formació, ha considerat que els ajuntaments són les institucions que poden prendre «millors decisions tenint en compte la globalitat del territori», i que, en canvi, Ports IB «és un organisme amb una lògica pròpia, que bàsicament només cerca un resultat econòmic positiu».

Castells també ha volgut assenyalar la «incoherència del PP» per posicionar-se en contra de l'ampliació del port de Fornells, però haver votat també en contra d'aquesta Proposició de Llei. «Fa pensar que l'actitud de posar-se darrere la pancarta dels vesins de Fornells era totalment electoralista», ha dit el portaveu.

El diputat de Més per Menorca també ha assenyalat «la incongruència del PSOE, just pel contrari»: havent-se «obsessionat» amb les obres de Fornells que els vesins no volien, «crida l'atenció que avui hagin votat a favor d'una proposta per intentar evitar casos com aquell».