Melià reclama a Armengol que comenci a coordinar els criteris d'avaluació de la LOMLOE amb la comunitat educativa

El portaveu d'El PI - Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha reclamat a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que l'executiu s'avanci i «comenci a fer feina de manera conjunta amb la comunitat educativa per establir els criteris d'avaluació de la LOMLOE abans de l'inici del nou curs escolar».

En el ple del Parlament d'aquests dimarts, el portaveu d'El Pi ha assegurat que «ni els docents ni les famílies entenen els criteris d'avaluació de la LOMLOE». Melià ha criticat que la nova llei educativa «es va aplicar de manera precipitada i amb una forta oposició de la comunitat educativa». «El Govern va voler aplicar la nova norma fil per randa, sense tenir en compte que havia arribat tard i malament».

«Aquest curs escolar se salvarà gràcies a l'equilibrisme i el sentit comú dels professors i mestres», ha afegit Melià, recordant a Armengol que les instruccions que regulaven els criteris d'avaluació es varen publicar un mes després de l'inici del curs.

Per acabar, ha instat al Govern a consensuar i coordinar amb la comunitat educativa els criteris d'avaluació de cara al nou curs, «per evitar el caos i la incertesa d'aquest».

🟢 El diputat @JosepMelia demana a la presidenta sobre l’aplicació de la LOMLOE:



🗣️ “Els docents necessiten saber com han d’aplicar la llei abans de començar les classes, no un mes després com ha passat aquest curs”.#PersonesComTu#EsTempsDelPi pic.twitter.com/YNZsPRWwZD