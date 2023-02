El Pi registra una moció per a «garantir» el compliment de l’Estatut d’Autonomia

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha registrat una bateria de propostes al Parlament per a «garantir» el compliment de l’Estatut d’Autonomia i la defensa dels drets de les Illes Balears. «Valoram positivament, tot i les insuficiències, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears com a instrument per recuperar quotes d'autogovern i de capacitat de decisió per Balears», ha declarat el portaveu de la formació, Josep Melià.

En la iniciativa, El Pi demana el compliment de la llei orgànica i s’insta el Govern espanyol a donar compliment «íntegre i total» a les previsions de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. «Instam el Govern de l’Estat a no demorar les transferències de les competències pendents com justícia i aeroports», ha indicat el portaveu.

Així mateix, la formació proposa «reformular» el sistema de finançament per a «garantir la suficiència financera de Balears que incorpori el principi d'ordinalitat i doni més rellevància al factor corrector de la insularitat». «Consideram insuficient la concreció del fons estatal per compensar la insularitat atesa la seva quantia i atès que no ha suposat un suplement d'inversió per Balears», ha assegurat Melià.

Amb tot, Melià ha finalitzat la seva intervenció instant a canviar el model de gestió aeroportuària en el sentit que el Govern «tengui capacitat de decisió sobre el conjunt de gestió de l'aeroport». «Volem gestionar els nostres aeroports. Volem decidir des de Balears com gestionar la torre de control i que no ens imposin el model de gestió aeroportuària de Madrid», ha conclòs.